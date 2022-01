Afrika Cup in oorlogsgebied: 'Voetbal kan instrument zijn om tot vrede te komen'

The #AFCON mascot is guarded by armed security forces as it tours the conflict-affected town of Bamenda. pic.twitter.com/oE0mhuKjTV — Blaise Eyong (@BlaiseEyong) December 16, 2021

De bron van het conflict ligt onder meer in de voertaal in het gebied; de burgeroorlog staat als de 'Anglophone Crisis' bekend. Die term slaat op de directe aanleiding van de crisis, maar er ligt veel meer aan de onvrede ten grondslag. De Engelse minderheid in het westen van het land voelt zich op cultureel, politiek en economisch vlak achtergesteld. Nadat de sluimerende onvrede daarover in 2016 was uitgemond in grote stakingen en protesten, greep het leger van president Paul Biya hard in. Een geweldspiraal volgde. Het conflict kostte duizenden levens. Daarnaast sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Klaar met geweld Eyong Enoh, oud-speler van onder meer Ajax en Willem II, is momenteel in zijn thuisland Kameroen en volgt de Afrika Cup daar op de voet. De 55-voudig international hoopt dat het toernooi bijdraagt aan verandering.

Eyong Enoh in het shirt van Kameroen - Pro Shots

"Als gewone Kameroener ben ik helemaal klaar met het geweld. Als normale burger denk ik vooral aan alle slachtoffers van dit conflict", vertelt Enoh. "Wat ik hoop is dat de Afrika Cup ons doet herinneren wat we met elkaar hadden voordat deze crisis begon." "Voetbal kan een instrument zijn om tot vrede te komen, maar het kan het conflict niet op zichzelf tot een einde brengen. Dat kan alleen als leiders de vraag wie er gelijk heeft op de tweede plaats zetten en gaan focussen op oplossingen en compromissen."

President Paul Biya rijdt het stadion binnen - AFP

Mascotte Mola the Lion, een goedgemutste leeuw, toert midden december door de Engelstalige regio van Kameroen om de aankomende Afrika Cup te promoten. Aan zijn zijde marcheert een peloton zwaarbewapende soldaten, om zijn schouders rust een kogelwerend vest. Toch is Enoh blij dat er juist in deze tijden van crisis gevoetbald wordt in zijn land. "Als we dat nu niet deden, bevestigden we als voetbalwereld juist het probleem." Oud-voetballer Willie Overtoom, drievoudig international van Kameroen, volgt het conflict op afstand vanuit Nederland. "Het heeft vooral gevolgen voor mijn moeder, die graag vaak die kant op gaat. Ze wil haar broer die erg ziek is opzoeken, maar ze wacht tot het veiliger is."

Willie Overtoom viert een doelpunt voor Heracles - ANP