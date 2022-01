Slechtste beursdag in jaren voor Philips na nieuwe tegenvallers

Gezondheidsbedrijf Philips heeft een flinke tik gekregen op de beurs, nadat het bedrijf had gewaarschuwd voor nieuwe tegenvallers. Het aandeel Philips daalde vanochtend meer dan 14 procent. Daarmee is meer dan 4 miljard euro aan beurswaarde verdampt. Het is de hardste daling van het aandeel in bijna 13 jaar.

"De snelle opleving van covid heeft een grotere impact dan we eerder dachten", zegt Philips-bestuursvoorzitter Frans van Houten. Kosten voor materialen lopen op en producten lopen vertraging op door een gebrek aan schepen en containers. Ziekenhuizen stellen de levering van nieuwe apparatuur uit, vanwege onder meer personeelstekorten.

Daarnaast is Philips 225 miljoen extra kwijt voor de terugroepactie rond mogelijk schadelijke apneu-apparaten. Het bedrijf gaat ook apparaten die 5 tot 10 jaar oud zijn de komende tijd aanpassen.

Afbrokkelen

Eerder zette het bedrijf al 500 miljoen euro opzij voor de terugroepactie, om apparaten tot 5 jaar oud aan te passen. In totaal kost de operatie Philips vooralsnog dus 725 miljoen euro. Om het bedrag in perspectief te plaatsen: dat komt neer op 60 procent van de nettowinst in 2020.

Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De machine die Philips verkoopt, zorgt ervoor dat de ademhaling doorgaat. De apneu-apparaten werden teruggeroepen, omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden inademen bij gebruik.