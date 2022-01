Honderden extra miljoenen van Philips naar herstel apneu-apparaten

Gezondheidsbedrijf Philips breidt de terugroepactie rond mogelijk schadelijke apneu-apparaten uit. Het bedrijf gaat ook apparaten die 5 tot 10 jaar oud zijn, de komende tijd aanpassen. Daar trekt Philips extra geld voor uit, 225 miljoen euro.

Eerder zette het bedrijf al 500 miljoen euro opzij voor de terugroepactie, om apparaten tot 5 jaar oud aan te passen. In totaal kost de operatie Philips vooralsnog dus 725 miljoen euro. Om het bedrag in perspectief te plaatsen: dat komt neer op 60 procent van de nettowinst in 2020.

Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De machine die Philips verkoopt, zorgt er voor dat de ademhaling doorgaat. De apneu-apparaten werden teruggeroepen, omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes en gassen kunnen inademen bij gebruik.

Het schuim kon afbrokkelen, vooral als de machine op de verkeerde manier werd schoongemaakt en in een hete en vochtige omgeving stond. Dat schuim wordt nu vervangen door siliconen rubber, dat ook bijvoorbeeld in bakvormen wordt gebruikt.

Rechtszaken dreigen

Het extra geld dat Philips opzijzet, is niet alleen nodig om meer apparaten te repareren, maar ook voor duurdere onderdelen. Wereldwijd lopen de prijzen van grondstoffen en onderdelen op, waardoor het bedrijf voor de hele operatie meer geld kwijt is.

De rekening van de problemen met de apneu-apparaten kan nog hoger uitvallen. In verschillende landen dreigen er rechtszaken tegen het bedrijf, omdat het mogelijk al eerder op de hoogte was van de risico's van de apparaten. Ook zeggen sommige gebruikers dat ze gezondheidsklachten hebben overgehouden aan het gebruik ervan.

Philips heeft geen geld opzij gezet voor die rechtszaken. Volgens het bedrijf bevinden die zaken zich nog in een vroeg stadium.

Tegenvaller

Philips maakte tegelijk bekend dat de omzet van het bedrijf het laatste kwartaal 350 miljoen lager uitkomt dan verwacht, op 4,9 miljard euro. Die tegenvaller komt onder meer door chiptekorten en vertragingen in de transporten wereldwijd.

De winst valt lager uit dan een jaar eerder. De exacte cijfers over 2021 maakt het bedrijf later deze maand bekend.