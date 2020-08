Politie lost waarschuwingsschoten na bedreiging van agent met mes

De politie in de provincie Groningen heeft vannacht bij twee arrestaties waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte gewond.

In de stad Groningen werd een agent bedreigd door een man met een mes. Het incident gebeurde rond 5.00 uur vanochtend in de buurt van het politiebureau Korreweg.

De politie loste de waarschuwingsschoten bij de aanhouding van de verdachte. "Bij de aanhouding van de man aan de Oosterhamrikkade hebben collega's zich genoodzaakt gezien om waarschuwingsschoten te lossen", zegt de politie. Niemand raakte gewond.

Waarom de verdachte de politieagent met een mes bedreigde is niet bekend. Volgens een woordvoerder lijkt er geen aanleiding te zijn geweest voor de bedreiging.

Geen verband

Een paar uur eerder loste de politie een waarschuwingsschot bij een aanhouding in Nieuwe Pekela. Agenten kwamen af op een melding in de Groningse plaats over een man die een bekende zou hebben bedreigd en mogelijk gewapend was. Toen de agenten de man op de Rondweg wilden aanhouden, is een waarschuwingsschot gelost.

De politie zegt dat het er niet op lijkt dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Over de identiteit van de twee aangehouden mannen wil de politie niets zeggen. Ze worden verhoord.