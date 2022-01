In ruim 30 jaar niet zo weinig bedrijven failliet als in 2021

Ondanks de coronacrisis en de verschillende lockdowns zijn er deze eeuw nog nooit zo weinig bedrijven failliet gegaan als in 2021. Er werden 1536 bedrijven failliet verklaard, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in 1990 waren dat er minder: 9 stuks. In 2020, toen het al extreem rustig was in de faillissementsbranche, gingen er nog 2703 bedrijven failliet.

Al sinds het begin van de coronacrisis wordt er onder meer door werknemersorganisaties gewaarschuwd voor een dreigende faillissementsgolf, maar vooralsnog blijft die uit. De steun van de overheid houdt veel bedrijven op de been. Zo hebben bedrijven gezamenlijk voor meer dan 18 miljard euro aan uitstel gekregen om hun belasting te betalen. Dat geld moeten ze de komende jaren alsnog aan de Belastingdienst overmaken.

Daarnaast kregen bedrijven in 2021 steun voor het betalen van de salarissen en de vaste lasten. Zo krijgen via de NOW-regeling 22.500 bedrijven steun voor het betalen van de salarissen in november en december.

Weinig in de horeca

De meeste faillissementen waren in de handel, de bouw en de financiële dienstverlening, maar bij al die sectoren was er sprake van een daling. Vooral in de zwaar getroffen horecabranche lag het aantal faillissementen opvallend laag. Er gingen minder dan 100 bedrijven failliet en daarmee staat de sector op de 7e plek. Bij het begin van de coronacrisis in 2020 was de stijging juist het grootst in deze sector.

In november liep het aantal faillissementen wat op en leek er even sprake van een kentering, maar in december was er opnieuw sprake van een daling.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak kijken rechters bij een faillissementsaanvraag naar alle omstandigheden van een bedrijf, waarbij ook rekening wordt gehouden met de coronacrisis. Dit leidt er volgens de Raad toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan.

Economie bevroren

Het Centraal Planbureau waarschuwde vorig jaar dat de steun ook niet-levensvatbare bedrijven overeind houdt.

"De huidige steun bevriest delen van de economie op de situatie van begin 2020 en blokkeert daarmee de normale economische dynamiek: bedrijven die stoppen en nieuwe bedrijven die starten, mensen die ergens anders een nieuwe baan vinden", zei directeur Hasekamp eerder in het jaar.