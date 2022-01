Djokovic erkent fout op inreisformulier voor Australië

Tennisser Novak Djokovic heeft bevestigd dat er een fout is gemaakt bij het invullen van zijn inreisformulier voor Australië. In een persverklaring op Instagram schrijft hij dat zijn team "een administratieve fout" heeft gemaakt door het verkeerde hokje aan te vinken.

Djokovic verklaarde op het formulier in de twee weken voor aankomst in Melbourne niet in andere landen te zijn geweest, maar onder meer op sociale media was te zien dat hij recent nog in Spanje was.

Djokovic spreekt van een "menselijke fout" die is gemaakt in een "uitdagende tijd" en schrijft dat zijn team inmiddels extra informatie heeft overhandigd aan de Australische autoriteiten. Immigratieminister Hawke moet nog beslissen of Djokovic op basis van de fouten op het formulier wel in Australië mag blijven. Zijn kantoor laat weten dat een besluit hierover meer tijd in beslag neemt vanwege de ingediende extra informatie.