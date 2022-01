Fel pleidooi Biden voor beschermen stemrecht VS: 'Ben klaar met stil zijn'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een felle speech andermaal gepleit voor bescherming van het stemrecht in de VS. Hij zal er naar eigen zeggen alles aan doen om een nieuwe wet die dat moet regelen goedgekeurd te krijgen, waarbij hij het aanpassen van de regels in de Senaat niet schuwt.

Daarmee doelde hij op het afschaffen of in ieder geval tijdelijk opschorten van de zogenoemde filibuster. Dat is het middel waarmee elke senator de behandeling van een wetsvoorstel kan vertragen of zelfs blokkeren. Onder de huidige regels kan een filibuster enkel worden omzeild als minstens 60 senatoren voor stemmen.

Het lukt de Democraten - die 50 zetels bezitten in de 100-koppige Senaat - alleen al maanden niet om dat aantal mee te krijgen als het gaat om de voorgestelde, nieuwe kieswet.

'Senaat is schim van wat het was'

Biden is er "klaar mee om stil te zijn", zei hij, nadat hij de afgelopen maanden naar eigen zeggen met name in de coulissen senatoren poogde over te halen voor de wet te stemmen.

"Helaas is de Amerikaanse Senaat, ooit opgericht als groots overlegorgaan, nog slechts een schim van wat het vroeger was", zei Biden, die bijna veertig jaar senator was, in zijn toespraak. Hij sprak van een "strijd voor de ziel van Amerika", die hij vergeleek met de strijd van Martin Luther King tegen segregatie in de Amerikaanse samenleving, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Freedom to Vote Act

Biden gaf zijn toespraak in Atlanta, in de geboortestad van King. Onder anderen de zoon van King, Martin Luther King III, was aanwezig bij de speech.

In juni strandde in de Senaat een eerste voorstel van de Democraten om de verkiezingen te hervormen, de zogenoemde For the People Act. Vervolgens werkten de Democraten aan een nieuwe, enigszins aangepaste wet; de Freedom to Vote Act.

Met de kieswet willen de Democraten onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen, het stemmen toegankelijker en simpeler maken, de invloed van geld in de Amerikaanse politiek terugdringen en de invloed van partijen op de indeling van kiesdistricten verkleinen.

Volgens Biden zijn de aanpassingen nodig om de Amerikaanse democratie te verdedigen "tegen vijanden van binnen en buiten".

Uithaal naar Republikeinen

Verder haalde hij in zijn toespraak hard uit naar de Republikeinen, die volgens hem niet genoeg doen om de democratie in de VS te beschermen. Recent namen meerdere Republikeinse staten zoals Georgia, Texas en Arizona hervormde kieswetten aan die stemmen volgens critici in die staten moeilijker maken.

Biden verweet de Republikeinen een gebrek aan lef en drukte ze op het hart te kiezen "aan welke kant" ze willen staan. Vervolgens zette hij een aantal omstreden namen uit het Amerikaanse verleden als George Wallace (pro-segregatie gouverneur van Alabama) en Jefferson Davis (leider van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog) naast gevierde namen als Martin Luther King of Abraham Lincoln. De Capitoolbestorming van ruim een jaar geleden noemde Biden voor het eerst een couppoging.

Einde van de filibuster?

Na de speech van Biden hintten meerdere prominente Democraten, onder wie de Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer, er op een einde te willen maken aan de filibuster.

Daarvoor hebben de Democraten enkel een meerderheid nodig in de Senaat. Bij een patstelling is de stem van vicepresident én Democraat Kamala Harris - formeel de voorzitter van de Senaat - doorslaggevend.