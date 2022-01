NAM stopt binnen drie jaar met injecteren van afvalwater in Twente

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stopt binnen drie jaar met het injecteren van afvalwater in lege gasvelden in Twente. NAM-directeur Vroemen liet gisteravond aan de gemeenteraad van Dinkelland weten dat het vertrek "grote urgentie" heeft, meldt RTV Oost.

Het water is een restproduct van de oliewinning bij het Drentse Schoonebeek. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden.

Omwonenden vrezen dat de bodem en het grondwater vervuild raken en ook dat er aardschokken en verzakkingen kunnen ontstaan, zoals bij de gaswinning in Groningen. Volgens de NAM is door onafhankelijke experts en toezichthouders vastgesteld dat de waterinjectie veilig en verantwoord gebeurt.

De NAM wil het afvalwater voortaan in Schoonebeek in de grond terugbrengen, nabij de locatie waar de olie uit de grond wordt gehaald.

Scheur in injectieput

Eind 2014 kwam uit onderzoek naar voren dat met het afvalwater dagelijks ook zo'n 8200 liter chemicaliën in de bodem terechtkomt. Het gaat daarbij om waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen. In 2016 deed de provincie Overijssel een vergeefse poging om via een gang naar de rechter de injecties te stoppen.

Vorig jaar werd bekend dat er een scheur zat in een injectieput voor afvalwater in Rossum. Die breuk was al in 2017 ontstaan, maar werd aanvankelijk niet opgemerkt. Daardoor kon jarenlang miljoenen liters vervuild water de bodem instromen.

De afvalwaterinjectie werd daarop enkele maanden stilgelegd en is inmiddels weer hervat. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft sinds de scheur het toezicht op de lege gasvelden verscherpt.

Honderden banen

Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd opgeroepen de afvalwaterinjectie per direct op te schorten. Toenmalig minister Blok van Economische Zaken ontraadde de motie, omdat het injecteren niet zomaar kon stoppen.

Ook de NAM-directeur herhaalde gisteravond tegenover de gemeenteraad van Dinkelland dat per direct stoppen geen optie is, omdat de vergunningen voor het injecteren van afvalwater in Drenthe nog niet rond zijn. Het stilleggen van de oliewinning, en daarmee de waterinjectie, zou tot het verlies van honderden banen leiden.