Commissie: pushbacks ontoelaatbaar, ook voor Nederland dreigen dagvaardingen

Nederland moet meer doen tegen mensenrechtenschendingen bij het tegenhouden van migranten en vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen, zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport. Het huidige beleid is volgens de commissie ontoelaatbaar, want in strijd met internationale standaarden en Europese waarden.

Volgens de ACVZ moet Nederland oppassen hier niet medeverantwoordelijk voor te zijn. "We zijn door een ondergrens gegaan in de EU."

Nederland betaalt mee aan de bewaking van de buitengrenzen en levert daarvoor ook mankracht. Vluchtelingen hebben volgens het, ook door Nederland ondertekende VN-vluchtelingenverdrag, recht om asiel aan te vragen in Europa.

Door de zogeheten pushbacks, het terugsturen van mensen bij de grens, krijgen vluchtelingen die kans niet. Maar daar bezwaar tegen maken bij de Europese grensbewaker Frontex of bij Europese instanties is eigenlijk niet mogelijk, zegt John Morijn van de commissie.

Lidstaten dagvaarden

Europese organisaties kunnen niet voor nationale rechters worden gedaagd en ook niet voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden gebracht. Wel kunnen lidstaten worden gedagvaard als zij betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen waaraan zij geld of mankracht hebben geleverd.

"Er zijn al Nederlandse advocaten bezig om zulke zaken voor te bereiden", zegt Morijn. Dat kan uiteindelijk tot schadeclaims leiden.

Het adviesorgaan roept het kabinet op in EU-verband meer werk te maken van de bescherming van migranten aan de Europese buitengrenzen. De houding van lidstaten moet van de commissie veranderen van 'waar komen we mee weg' naar 'wat moeten we doen'.

De Tweede Kamer houdt vanmiddag met verschillende organisaties een rondetafelgesprek over de pushbacks.