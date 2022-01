Steun Eerste Kamer voor AOW-maatregel regeerakkoord onzeker

PvdA en JA21 zijn tegen de 'ontkoppeling' van de AOW, zeggen partijleiders Lilianne Ploumen en Joost Eerdmans tegen Nieuwsuur. Daarmee komt die maatregel uit het regeerakkoord op losse schroeven te staan.

PvdA en JA21 spelen een belangrijke rol in de oppositie, omdat ze de coalitiepartijen eigenhandig aan een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen. De coalitiepartijen hebben daar 32 zetels, zes te weinig om tot een meerderheid te komen. Zonder steun van JA21 (zeven zetels), PvdA (zes zetels), of van GroenLinks, waar die laatste partij mee optrekt, is de kans dat de maatregel door de Eerste Kamer komt klein.

Drie miljard per jaar

De ontkoppeling van de AOW heeft te maken met de geplande stapsgewijze verhoging van het minimumloon met 7,5 procent. Daarmee stijgt ook de hoogte van de uitkeringen, want die is gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Per wet is nu nog geregeld dat naast de uitkering ook de AOW evenveel mee moet stijgen met het minimumloon. Maar daar wil het kabinet dus van af.

Met het ontkoppelen van de duurste uitkering, de AOW, hoopt het kabinet de kosten te beperken. "Dat scheelt de staatskas ruim drie miljard euro per jaar", zegt econoom Mathijs Bouman. "Dat is ongeveer evenveel als het hele bedrag dat het kabinet extra aan Defensie gaat uitgeven."