Shiffrin wint in Schladming en passeert legendarische Stenmark

Mikaela Shiffrin heeft in het Oostenrijkse Schladming geschiedenis geschreven door voor de 47ste keer een wereldbekerwedstrijd op de slalom te winnen. De 26-jarige Amerikaanse skiester heeft nu de meeste wereldbekerzeges geboekt op één discipline.

Tweevoudig olympisch kampioen Shiffrin, die het record deelde met de Zweed Ingemar Stenmark (46 zeges op de reuzenslalom), stond op de lastige piste vijfde na de eerste run op 0,42 van Petra Vlhová. In de tweede run waren de rollen omgedraaid.

De Amerikaanse was het snelst en de Slowaakse moest na een vijfde tijd genoegen nemen met zilver. Vlhová, die vijf van de zes WB-slaloms dit seizoen gewonnen had, kon toch ook lachen, want met nog twee slaloms te gaan, is ze al zeker van de wereldbeker.