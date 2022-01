FC Utrecht zet vol in op komst Ihattaren, die klaar is voor nieuwe start

FC Utrecht wil Mo Ihattaren terughalen naar de eredivisie. Ihattaren, die opgegroeid is in de Domstad, is momenteel eigendom van Juventus, maar werd afgelopen seizoen verhuurd aan Sampdoria.

In Genua speelde hij de eerste maanden niet, waarna hij in oktober van het afgelopen jaar zonder toestemming terugkeerde naar Nederland. Sindsdien heeft hij geen officiële wedstrijden meer gespeeld. Hij onderhield zijn conditie met een personal trainer.