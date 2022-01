Zeeman moest kiezen: 'Kon Dumoulin geen kopmanschap toezeggen in de Tour'

"Ik kon hem geen kopmanschap toezeggen in de Tour de France", legt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, uit tijdens de ploegpresentatie in het Spaanse Alicante.

Tom Dumoulin doet komend wielerseizoen een gooi naar het roze, de trui die hij in 2017 als winnaar van de Giro d'Italia al eens mee naar huis nam. De Ronde van Frankrijk komt niet in zijn plannen voor.

Op de vraag of hij denkt dat Dumoulin ook echt de Giro nog een keer kan winnen, volgt een stilte en een twijfelend antwoord. "Ik zou onmiddellijk 'ja' willen zeggen, en ik heb ook heel veel vertrouwen in zijn kwaliteiten en vermogens, maar we zijn inmiddels drie jaar verder. Er zijn nieuwe renners bij gekomen..."

Zeeman noemt onder anderen Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. "Maar Tom heeft al aangegeven de strijd aan te willen gaan. Hij wil gewoon kijken hoe hij staat ten opzichte van die mannen en dat vinden we een prachtige uitdaging. Ik denk dat hij stiekem ook denkt: ze moeten eerst nog maar eens beter worden dan dat ik ben."

Schaduwkopman Foss

Jumbo-Visma stuurt een schaduwkopman mee met Dumoulin naar de Giro: Tobias Foss. Dat is iets waar de Nederlander naar uit kijkt. "Ik heb er af en toe wel moeite mee gehad als een hele ploeg alleen maar om mij draaide. Op zich heb ik me prima staande gehouden toen dat zo was, maar ik voel me prettiger met een tweede man naast mij, met wie ik dat kan delen."