Opnieuw dwingt een gelekte borrel premier Johnson in het defensief

Niet voor het eerst ligt de Britse premier Johnson onder vuur vanwege een borrel in de tuin van Downing Street, midden in een lockdown. Volgens anonieme bronnen zou de premier daar zelf met zijn vrouw ook bij aanwezig zijn geweest. De beschuldigingen lekten gisteren uit.

De Britse kranten pakten er vanmorgen groot mee uit, en ook in het Lagerhuis kwam het nieuws ruimschoots aan bod. Oppositiepartij Labour heeft felle kritiek op premier Johnson. Eerder schreven Britse media ook al over borrels die in de tuin van Downing Street zouden zijn gehouden.

"Er zijn meer mensen overleden omdat mensen zoals Johnson zijn eigen regels niet serieus nemen", zegt de voorzitter van een belangenvereniging voor coronaslachtoffers bij Sky News. Ze noemt het feestje minachtend voor de mensen die iemand verloren hebben aan covid-19.

'Neem je eigen drank mee'

De beschuldiging kwam gisteravond naar buiten. Via nieuwszender ITV werd een e-mail gelekt waarin de regeringsstaf werd uitgenodigd voor een bijeenkomst op 20 mei 2020, in de tuin van Johnsons ambtswoning aan 10 Downing Street.

De e-mail is afkomstig van de kabinetschef van Johnson, Martin Reynolds. In de mail aan zo'n honderd medewerkers nodigt hij ze uit om op een verantwoorde afstand van elkaar iets te drinken.

"Na een ontzettend drukke periode, dachten we dat het leuk zou zijn om van het mooie weer te genieten en vanavond wat socially distanced te borrelen in de tuin van Downing Street", staat in de mail volgens ITV. "Kom langs vanaf 18.00 uur en neem je eigen drank mee!", voegt Reynolds eraan toe.

Anonieme bronnen zeggen tegen de BBC dat uiteindelijk zo'n dertig medewerkers op de uitnodiging ingingen en samenkwamen in de tuin, in de tijd van de eerste lockdown.