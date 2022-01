Ze konden vliegen zonder vleugels, zweven door het luchtruim alsof de wet van de zwaartekracht voor hen niet gold. Toch is een half jaar nadat rekstokspecialist Epke Zonderland definitief voet aan grond zette ook de Japanse turner Kohei Uchimura voorgoed geland. Wat Zonderland rest, is pure bewondering voor zijn 33-jarige opponent van weleer. "Ik ken niemand die ook maar bij hem in de buurt kan komen." Niet voor niets, zegt Zonderland, wordt 'King Kohei' beschouwd als de allerbeste turner uit de geschiedenis. Tussen 2009 en 2016 won de Japanner alle meerkampfinales op Olympische Spelen en WK's. Er was goud op de meerkamp van Londen 2012 en Rio 2016, waar hij in Brazilië ook zegevierde op de landenwedstrijd. In totaal hangen zeven olympische plakken en 21 WK-medailles in de prijzenkast. Eén woord volstaat volgens Zonderland om zijn loopbaan te kenschetsen. "Ongekend."

Zonderland was stiekem jaloers op Uchimura: 'Zijn amplitude was uniek' - NOS

Acht jaar lang zorgde Uchimura tijdens de meerkampfinales op grote internationale titeltoernooien voor spektakel, ter compensatie voor het uitblijven van spanning. "Al die tijd wist je op voorhand wie er ging winnen wanneer zijn naam op de deelnemerslijst stond." Zijn grote geheim volgens Zonderland? "Hij was een klasse apart. En veel meer dan dat. Als hij toevallig iets minder in vorm was, stak hij nog altijd met kop en schouders boven de rest uit. Echt ongehoord." Bovendien beschikte de Japanse allrounder over ongekend fysiek vermogen. "Turnen op zes toestellen is een enorme belasting, een regelrechte aanslag op het lichaam." Eenzame hoogte Zonderland zag veel tegenstanders opkomen, maar er nog veel meer door de zijdeur verdwijnen. "Wie erin slaagt zó lang op eenzame hoogte te staan, is niets minder dan een ongekende grootheid." Vooral de feilloze uitvoeringen van zijn oefeningen maakten de Aziaat in Zonderlands optiek uniek. "In het turnen draait het niet alleen om de moeilijkheidsgraad van de oefeningen. Het gaat er ook om hoe het eruit ziet. Gelukkig is hij daarvoor tijdens zijn carrière uitvoerig beloond."

2013: Epke Zonderland (l) en Kohei Uchimura op het podium na de rekstokfinale bij het WK in Antwerpen - AFP

Denkt de sportarts in opleiding aan Uchimura, dan borrelt als eerste het bekende A-woord op. "Amplitude, zoals dat zo mooi heet. Zijn sierlijkheid, de uitvoering van zijn oefeningen, het was uniek." De Fries durft het ruiterlijk toe te geven. "Ik was jaloers op de manier waarop hij turnde. Graag had ik net zo netjes kunnen turnen als hij." Toch bespaarde Zonderland zich de moeite om beelden van Uchimura nader te bestuderen. "Netjes een oefening turnen kan op vele manieren. Ik was me er al snel van bewust dat het me toch nooit gingen lukken om zo te turnen." "Het is de reden waarom ik me mijn hele loopbaan de moeite heb bespaard om hem na te willen doen. Als ik zijn stijl zou kopiëren, had dat voor mij niet goed uitgepakt. Wat hij deed was voor mij gewoon niet weggelegd. Klaar." Met zijn 1.73 meter was Zonderland immers een geheel ander type gymnast dan de dertien centimeter kleinere Japanner. "Ik had mijn eigen stijl. En daar ben ik nog steeds trots op." Overeenkomsten Toch bestonden er wel degelijk ook overeenkomsten tussen hem en Uchimura, zegt Zonderland. "We hadden beiden het bewustzijn waar we ons ten opzichte van de rek bevonden als we in de lucht hingen. Hij gebruikte alleen de zweeffases om de netheid van zijn oefening te accentueren door het er allemaal heel strak uit te laten zien. Ik benutte die gave om zoveel mogelijk vluchtelementen te kunnen combineren." Met bewondering: "De hoogte die hij tijdens zijn vluchten bereikte, dat was ongehoord. Dan deed hij een Kovacs, strekte hij zich uit en vloog hij even door de lucht voordat hij de rekstok weer pakte. Dat is kenmerkend voor Uchimura. Zó zag hij het voor zich dat een rekoefening moest zijn. En zó voerde hij het vervolgens ook uit."

2018: Epke Zonderland (r) en Kohei Uchimura op het podium bij het WK in Qatar - AFP