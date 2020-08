Huis VS wil miljardensteun postbedrijf om stemchaos te voorkomen

In een speciale zitting heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen dat de bezuinigingen op het postbedrijf moet terugdraaien. Daarnaast moet het bedrijf nog eens 25 miljard dollar krijgen.

Door bezuinigingen op de U.S. Postal Service zijn er sinds enige tijd vertragingen met de bezorging van post. De Democraten vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben voor de presidentsverkiezingen van begin november.

Miljoenen Amerikanen brengen tijdens de verkiezingen per post hun stem uit. Door de coronapandemie zullen dat er deze keer nog meer zijn dan bij vorige verkiezingen.

Terug van reces

De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, had het parlement teruggeroepen van reces om over het wetsvoorstel te stemmen. Het voorstel zou naast het terugdraaien van de bezuinigingen het postbedrijf ook verplichten om prioriteit te geven aan de bezorging van de stembiljetten.

Het voorstel werd vannacht aangenomen met 257 stemmen voor en 150 tegen. Volgens de Democraten moet deze wet voorkomen dat het stemmen per post in gevaar komt. Ze zijn ervan overtuigd dat de directeur van het postbedrijf, die in mei door Trump werd aangesteld, de vertraging expres verergert door bezuinigingsmaatregelen af te kondigen.

President Trump is een uitgesproken tegenstander van briefstemmen. Volgens hem werkt dat fraude in de hand, maar er is geen bewijs dit dit daadwerkelijk tot grootschalige fraude leidt. Oud-president Obama riep vorige week op om vroeg per post te stemmen, omdat hij bang is dat Trump die methode zal saboteren.

Bezuinigingen uitgesteld

Dinsdag kondigde de baas van de U.S. Postal Service aan dat hij vanwege de ophef de geplande bezuinigingen tot na de presidentsverkiezingen wil uitstellen, maar dat stelden de Democraten niet gerust. Pelosi noemde die beslissing "volstrekt onvoldoende" en ze zei dat het "de reeds aangerichte schade niet ongedaan maakt."

Toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel dat vandaag is aangenomen het haalt. Waarschijnlijk sneuvelt het in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben.