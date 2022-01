Jakobsen, die na zware val z'n Tourdebuut gaat maken, denkt veel aan Pieters

Natuurlijk, dat Fabio Jakobsen komende zomer zijn debuut in de Tour de France mag maken, is een droom die uitkomt. "Wie had dat gedacht vorig jaar rond deze tijd?", zegt de sprinter daar zelf over. Maar de 25-jarige wielrenner is niet iemand die nu al hardop dagdroomt over een eerste overwinning in de grootste wielerronde ter wereld. Jakobsen, die anderhalf jaar geleden heel hard ten val kwam, leeft sindsdien liever bij de dag. "Ik kijk ernaar uit, maar dat is nog ver weg. Ik ben nu vooral aan het genieten dat ik weer een normale renner kan zijn op trainingskamp. Dat ik thuis weer alle trainingen kan afwerken. Dat ik gewoon lekker een appeltje kan eten uit de hand. Ik wil graag naar de Tour om een rit te winnen, dat is de stip op de horizon...", vertelt de renner van Quick-Step in gesprek met NOS Langs de Lijn.

Misschien kwam dat besef wel weer extra omhoog na het nieuws over de zware val van Amy Pieters. De 30-jarige renster wordt sindsdien in coma gehouden. Hetzelfde gebeurde in de zomer van 2020 met Jakobsen, na zijn heftige crash in de Ronde van Polen. Wanneer Jakobsen bij een persmoment in Spanje de vraag van krijgt waar hij zijn mentale kracht vandaag haalt, begint hij er zelf over.

"Drie weken geleden, toen we hier op trainingskamp waren, is Amy Pieters gevallen", zegt Jakobsen voor de camera van Sporza. "Daar krijg ik kippenvel van, daar denk ik bijna dagelijks aan. Zo had het ook kunnen eindigen. Dat is voor mij genoeg om het mentale weer op het rechte pad te krijgen. Het kan allemaal zo veel erger. Mij hoor je niet klagen." Jakobsen maakte vorig seizoen zijn rentree in het wielerpeloton, na meerdere operaties en een periode van revalideren. Met succes, dat begon met sprintzeges in de Ronde van Wallonië en eindigde met drie ritzeges en de puntentrui in de Vuelta a España. Nu krijgt hij van zijn ploeg Quick-Step de kans om zich op het hoogste niveau te meten met de mondiale sprinttop. "Ik denk dat ik in de Vuelta heb laten zien dat ik een grote ronde van drie weken aan kan, en dat ik nog steeds kan winnen als sprinter. Ik had er stiekem wel op gehoopt, ja", bekent Jakobsen. Cavendish reserve Zijn uitverkiezing betekent dat Mark Cavendish niet van start gaat in de Tour. De Britse sprinter won afgelopen zomer vier Tourritten en evenaarde daarmee het 46 jaar oude record van de grote Eddy Merckx. Dit seizoen is hij reserve. Cavendish en Jakobsen zijn niet zomaar ploeggenoten; de twee hebben een band. Dat bleek wel toen 'Cav' in de Avondetappe emotioneel werd door een boodschap van Jakobsen. Bekijk de video hieronder.

"Het is zo'n goede jongen, hij zou hier moeten zijn (...) Hij staat hier volgend jaar. Hij zal zijn eigen geschiedenis in de Tour gaan schrijven, er is niemand die daar zo in gelooft als ik", sprak Cavendish in juni profetisch. Nu wordt de Britse sprinter daar zelf 'de dupe' van. Hij staat op de rol voor de Giro d'Italia, zijn Nederlandse collega krijgt het grootste podium. "Ik denk niet dat het onze vriendschap en band als collega's in de weg staat", zegt Jakobsen over. "Hij is nog altijd een groot kampioen, en ik denk de beste sprinter aller tijden. Hij wil ook het hoogst haalbare. Dat ik het dan ben, daar baalt hij zelf van, maar dat vindt hij ook wel mooi voor mij."