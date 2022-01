Neres verruilt Ajax voor Sjachtar Donetsk, Bergwijn moet opvolger worden

David Neres vertrekt bij Ajax. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk. Dat bevestigt Revien Kanhai, de zaakwaarnemer van de Braziliaanse voetballer. Neres kwam in 2017 over van São Paulo voor twaalf miljoen euro, een bedrag dat later nog flink opliep. Ajax ontvangt nu vijftien miljoen euro voor de Braziliaan.

Blessureleed

Neres was vooral in het seizoen 2018/2019 een smaakmaker in Amsterdam, maar belandde de laatste tijd steeds vaker op de reservebank. Dat had alles te maken met blessureleed: Neres lag er meerdere malen lang uit met zware kwetsuren.

In de winter van 2018 koos Ajax een enorm bod uit China op Neres af te slaan. De aanvaller bleef en vertolkte kort daarna een heldenrol in de Champions League, met belangrijke goals tegen Real Madrid en Juventus. Het leverde Neres een selectie voor het Braziliaanse elftal op. In maart 2019 maakte hij tegen Tsjechië zijn debuut.

Het seizoen erop raakte Neres dus zwaar geblesseerd. Hoewel hij de laatste maanden eindelijk weer helemaal fit was, hervond hij nooit zijn topvorm. Zijn vriend en landgenoot Antony kreeg de voorkeur aan de rechterflank, terwijl aanvoerder Dusan Tadic op links zeker was van zijn basisplaats.