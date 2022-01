Dumoulin rijdt Giro, Strade Bianche én Gold Race, Kruijswijk met Roglic naar Tour

Dat Tom Dumoulin dit jaar terugkeert in de Giro d'Italia was al bekend. Maar de Limburger, weer helemaal opgeleefd nadat hij een jaar geleden zelf een pauze had gelast vanwege motivatieproblemen, heeft ook ruimte gevonden voor een andere grote liefde: de Amstel Gold Race. "Omdat Parijs-Roubaix is verplaatst vanwege de Franse presidentsverkiezingen heb ik net genoeg tijd om na de Amstel nog drie weken op hoogtestage te gaan voor de Giro", vertelde Dumoulin glunderend tijdens de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma. Een ploegpresentatie in het Spaanse Alicante waar hij overigens niet zelf bij aanwezig was. "Ik heb milde klachten, waarschijnlijk door de booster. En ik ben in contact geweest met iemand die positief is getest. Dus, vandaar." "Ik begin in de UAE Tour, dan Strade Bianche met Tiesj Benoot, Catalonië, Amstel Gold Race, hoogtestage en Giro. De Giro wordt mijn hoofddoel. Heb ik heel goede herinneringen aan, dus daar kijk ik enorm naar uit." Schaduwkopman Foss Met Tobias Foss als schaduwkopman hoopt Dumoulin een gooi te doen naar het roze, de trui die hij in 2017 al mee naar huis nam. "Verwachtingen gaan altijd hoog zijn, waar ik ook zal starten. Ik heb in het verleden een paar mooie koersen mogen winnen. Dat is zo, maar dat is niet erg."

Tobias Foss - ANP

De Tour de France komt normaal gesproken niet in zijn plannen voor. "Voor de tweede helft van het seizoen hebben we een soort blauwdruk, maar de exacte invulling komt dan wel. Ik vind het WK interessant. Normaal gezien blijft het bij één grote ronde. En het Italiaanse najaar, met de Ronde van Lombardije."

Kruijswijk (voorlopig) enige Nederlander in Tourploeg Ook zonder Dumoulin beschikt Jumbo-Visma over een ijzersterke ploeg voor de Tour de France, met liefst drie renners die in de afgelopen drie edities op het podium hebben gestaan. Kopman is uiteraard Primoz Roglic, die in 2020 pas op de voorlaatste dag uit het geel werd gereden en afgelopen zomer werd uitgeschakeld door een vroege valpartij. "Het zou voor mij mooi zijn om te starten en nog mooier om de te finishen", grapte Roglic onderkoeld. "Laat dat het doel zijn. Aan het einde zullen we wel zien op welke plaats."

Tourselectie Jumbo-Visma Primoz Roglic, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en Rohan Dennis. De overige twee startplekken zullen normaal gesproken worden verdeeld onder Robert Gesink, Mike Teunissen en Tiesj Benoot.

Jonas Vingegaard zal na zijn verrassende tweede plaats van vorig jaar meegaan als schaduwkopman. Voor Steven Kruijswijk, de nummer drie van 2019, rest normaal gesproken een dienende rol, al hield hij zijn kaarten tegen de borst. "Het doel is om het geel te veroveren. We gaan er met een sterke ploeg naartoe. Primoz en Jonas hebben een grotere kans om de Tour te winnen, maar niets is zeker. We zullen het als ploeg moeten doen." Ook Sepp Kuss en Rohan Dennis zijn normaal gesproken zeker van een Tourselectie. De resterende twee renners worden na de voorbereiding in mei gekozen.

Dennis: 'Bij Ineos kopieerden ze Jumbo-Visma' Dennis maakte de opvallende overstap van het kapitaalkrachtige Ineos naar Jumbo-Visma, de opvolger van de Rabobank-ploeg waar de Australiër in 2012 juist met ruzie de deur achter zich dichttrok. "Bij Ineos waren ze Jumbo-Visma aan het kopiëren. Toen dacht ik: waarom zou ik hier blijven en niet aan de andere kant van het hek kijken?" "Ik wil deel zijn van de ploeg die de Tour kan winnen. Er zijn maar een of twee ploegen die vechten voor die paar procentjes. Tadej Pogacar moet verslagen worden. Ik mag hem graag, maar hij is de vijand." Dennis is bij Jumbo-Visma de opvolger van Tony Martin, die inmiddels gestopt is. Een tijdrijder van wereldklasse en dan ook nog een die op een goede dag over stevige klimmersbenen beschikt. "Iedereen heeft gezien hoe Dennis in 2020 Tao Geoghegan Hart naar de Girowinst reed", vertelde Merijn Zeeman. "Hij is gewoon een van de beste renners van de wereld."

Van Aert voor groen en geel: 'Wil erbij zijn als we de Tour winnen' Aan de veelzijdigheid van Wout van Aert kan zelfs Dennis niet tippen. De Belg gaat mee naar de Tour met meerdere doelen: dagzeges, de groene trui, maar vooral het geel in Parijs. "Ik heb bewezen een teamplayer te kunnen zijn en toch ook voor mijn eigen succes te kunnen gaan. Als we de Tour gaan winnen, dan wil ik daar gewoon bij zijn. Dit blijft immers de grootste wedstrijd van de wereld".

Wout van Aert zegeviert in de Tour de France 2021 - ANP

Het hoofddoel van Van Aert ligt echter in het voorjaar. "Een monument winnen", zegt hij gedecideerd. Van Aert laat zelfs het WK veldrijden schieten in dienst van zijn voorjaar, waarin hij vooral in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen wil scoren. "Ik heb al veel mooie wedstrijden gewonnen, maar een monument nog niet." In beide koersen krijgt Van Aert trouwens een opvallende tegenstander. Tadej Pogacar heeft namelijk niet alleen zijn zinnen gezet op een derde Tourzege, ook rijdt hij dit jaar vier van de vijf monumenten.

