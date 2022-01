Vitesse, Sparta, Cambuur en Fortuna roeren zich op transfermarkt

Eén van de oud-clubs van Joosten, Sparta, huurt Younes Namli (27) tot de zomer van van het Russische Krasnodar. De middenvelder met de Marokkaanse en de Deense nationaliteit, kwam in ons land eerder uit voor PEC Zwolle en sc Heerenveen.

Cambuur heeft ook een nieuwe aanvaller binnen. De Friezen huren voor de rest van het seizoen Patrick Joosten van FC Groningen. De 25-jarige Joosten kwam bij Groningen voornamelijk in actie als invaller. Hij speelde in de eredivisie ook voor Sparta, FC Utrecht en VVV.

De eredivisieclubs Vitesse, Sparta, Cambuur en Fortuna Sittard hebben zich in de aanloop naar de herstart van de eredivisie versterkt.

Fortuna Sittard haalt Michael Verrips terug naar Nederland. De 25-jarige doelman komt over van het Engelse Sheffield United. De club uit Limburg huurt Verrips eerst voor een half jaar en neemt hem dan over van de Engelsen. Verrips kwam in Nederland eerder uit voor Sparta, MVV en FC Emmen.