Bij een steekincident in een flat in Almelo is een man van 22 om het leven gekomen en iemand gewond geraakt, meldt de politie. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is opgepakt.

De hulpdiensten kregen rond 12.00 uur de eerste melding van het steekincident aan de Sluitersveldssingel, in het noordoosten van de stad.

Het is nog onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. De politie zegt de aanleiding en toedracht te onderzoeken.