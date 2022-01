Groningers: chaos bij subsidieverdeling onacceptabel

In de rij voor subsidie - NOS

"Het is tranentrekkend dat rijen mensen buiten staan te vernikkelen om de tienduizend euro te krijgen waar ze recht op hebben", zo reageerde het Groningse Kamerlid Henk Nijboer (PvdA), die ook aankondigde Kamervragen te gaan stellen over de manier waarop de subsidies zijn verdeeld. "Dat moeten we ons echt aantrekken, die consequenties zijn niet acceptabel", zo zegt ook directeur Marjan Dol van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de organisatie die het geld moest verdelen onder de gegadigden. Toch zegt ze in een eerste reactie aan RTV Noord dat de organisatie weinig anders kon: "Het is een gevolg van een tekort aan budget. Binnen de keuzes die het ministerie heeft gemaakt en de voorbereiding binnen onze invloedssfeer, hebben wij er alles aan gedaan om deze subsidieverdeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. En dat betekent dat ik zelfs wel een beetje trots kan zijn dat er 220 miljoen in één dag aan aanvragen in behandeling zijn genomen." Het SNN zegt dat het zelf geen zeggenschap had over de manier waarop het geld werd verdeeld: dat is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wie heeft recht op subsidie? De 10.000 euro subsidie is bedoeld voor de pakweg 53.000 huishoudens in het 'waardedalingsgebied' in Groningen (en een deel van Drenthe). Ze kunnen dit geld gebruiken voor het verduurzamen van hun woning, of om het huis anderszins op te knappen. Voorwaarde is dat de huizen minstens 6 jaar oud zijn, en geen deel uitmaken van het 'versterkingsprogramma' van de Nationaal Coördinator Groningen. Aan dat laatste programma doen nu zo'n 26.000 huiseigenaars mee, die het meeste risico lopen als gevolg van de gaswinning.