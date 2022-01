NZa: meer operatiekamers open door uitstroom coronapatiënten

De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is deze week groter dan in de afgelopen tijd, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een persbericht. Deze week zijn er 35 procent minder operatiekamers in gebruik dan voor de pandemie, terwijl dat cijfer in december en begin januari rond de 40 à 45 procent lag.

Volgens de NZa is de meest waarschijnlijke verklaring dat er minder coronapatiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen, waardoor er weer meer planbare zorg geleverd kan worden. Een woordvoerder vindt het nog te vroeg om te spreken van een 'kentering' in de ziekenhuiscijfers, maar zegt wel "dat ziekenhuizen nu iets van ruimte zien om weer planbare zorg te leveren."

Het is volgens de NZa voor het eerst sinds medio november dat ziekenhuizen hun planbare zorg niet verder afschalen, maar juist weer opschalen. Aan het eind van die maand werden ziekenhuizen voorbereid op 'fase 2D', de laatste fase voor code zwart. Daarin werd van alle ziekenhuizen gevraagd om zoveel mogelijk de reguliere zorg af te bouwen.

Ziekteverzuim blijf hoog

Uit een wekelijks overzicht van de NZa blijkt verder dat er deze week 28 ziekenhuizen in Nederland zijn die geen planbare zorg leveren, zoals knie- of heupoperaties. Vorige week waren dat er nog 38. Van de 71 ondervraagde ziekenhuizen zeggen er negentien dat ze niet alle 'kritiek planbare zorg' kunnen leveren binnen de zes weken die nodig zijn om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week waren dit er 20.

Het is niet duidelijk of deze trend doorzet, waarschuwt de NZa, en het ziekteverzuim is onverminderd hoog in de ziekenhuizen: 9,3 procent van het personeel op de IC-afdelingen, en 8,4 procent op de verpleegafdelingen.