RIVM: meer dan 200.000 positieve tests in een week, bijna helft bij jongeren

Bij het RIVM werden de voorbije week bijna 202.000 nieuwe positieve testen gemeld; een stijging van 77 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Sinds de besmettelijker omikronvariant de overhand kreeg in Nederland gaat de stijging van het aantal besmettingen steeds sneller; een week eerder was er sprake van een stijging van 35 procent. "Nog niet eerder zagen we zulke grote aantallen in een week tijd", zegt Aura Timen, hoofd Infectieziektebestrijding bij het RIVM.

De besmettingscijfers zijn het hoogst in Amsterdam Amstelland, de GGD-regio die van meet af aan 'vooropliep' in de omikrongolf. Landelijk waren er de afgelopen week 1147 positieve testen op 100.000 inwoners, maar in de hoofdstad zijn dat er bijna twee keer zoveel met 2083. Limburg Zuid, koploper in de laatste golf in december, meldt nu juist de minste besmettingen.

Opvallend is het grote aantal herinfecties. In de eerste week van dit jaar was 13 procent van de mensen die positief werden getest eerder ook al besmet geweest. Van de zomer tot half december was dat gemiddeld 3 procent. Een besmetting door eerdere varianten lijkt dus niet goed beschermen tegen een besmetting door omikron.

Volgens Timen zal de stijging nog even aanhouden. "We verwachten de piek begin februari, en de komende weken zullen we nog een toename van het aantal besmettingen zien."

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw afgenomen, zij het minder dan de vorige weken. Afgelopen week werden 888 nieuwe patiënten met corona opgenomen, een week eerder waren dat er 955. Dat is een daling van 7 procent. Een week eerder was de daling nog 15 procent. De afgelopen dagen lijkt het aantal opnames te stabiliseren.

Timen verwacht dat de daling niet lang meer zal aanhouden. "Het hoge aantal besmettingen zal ongetwijfeld leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames."

Dat het aantal ziekenhuisopnames nog niet stijgt heeft volgens het RIVM mede te maken met het feit dat de omikronvariant op dit moment vooral rondgaat onder jongeren. Onder mensen boven de 60, de groep die verantwoordelijk is voor de meeste ziekenhuisopnames, is nauwelijks een stijging te zien,

Frankrijk of Denemarken

Het OMT zal zich in zijn advies deze week over de maatregelen daarom vooral baseren op landen waar omikron al langer hard rondgaat, zoals Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook dat beeld is niet eenduidig: in Denemarken lijkt het alsof de piek van het aantal ziekenhuisopnames al is bereikt, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nog stijgt.

Volgens Timen is nog onduidelijk wat de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen gaat zijn. "De vaccinatiegraad en boostergraad is in Denemarken hoger. We weten niet of de situatie daar 1 op 1 te vertalen is naar Nederland. We weten nog niet welke kant het hier opgaat: de kant van Frankrijk of van Denemarken".