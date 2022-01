RIVM: meer dan 200.000 positieve testen in een week, bijna helft bij jongeren

Bij het RIVM werden de voorbije week bijna 202.000 nieuwe positieve testen gemeld; een stijging van 77 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Sinds de besmettelijker omikronvariant de overhand kreeg in Nederland gaat de stijging van het aantal besmettingen steeds sneller; een week eerder was er sprake van een stijging van 35 procent. "Nog niet eerder zagen we zulke grote aantallen in een week tijd", zegt het RIVM.

Zoals ook bij eerdere golven te zien was, zijn het in deze beginfase vooral de jongeren die vatbaar blijken voor infectie met de omikronvariant. De meeste besmettingen zijn te vinden bij de leeftijdscategorie 20 tot en met 24, waar de afgelopen week het aantal meldingen verdrievoudigde. De 15- tot en met 29-jarigen zijn op dit moment verantwoordelijk voor bijna de helft (44 procent) van het totaal aantal positieve testen.

Opvallend is het grote aantal herinfecties. In de eerste week van dit jaar was 13 procent van de mensen die positief werden getest eerder ook al besmet geweest. Van de zomer tot half december was dat gemiddeld 3 procent.

Regio Amsterdam-Amstelland koploper

De snelle opmars van omikron blijkt ook uit de ontwikkeling van het reproductiegetal. Op 27 december was 'de R' 1.26. Dat betekent dat op dat moment, kort na Kerstmis, 100 besmette mensen al 126 anderen aanstaken en de epidemie dus in kracht toenam. Het RIVM schat het reproductiegetal van de omikronvariant op 1.63.

Ook het percentage positieve tests was afgelopen week opnieuw uitzonderlijk hoog: 34,2 procent. Steeds meer mensen melden zich bij de GGD voor een 'bevestiging' na een positieve zelftest, zegt het RIVM.

De besmettingscijfers zijn het hoogst in Amsterdam Amstelland, de GGD-regio die van meet af aan 'vooropliep' in de omikrongolf. Landelijk waren er de afgelopen week 1147 positieve testen op 100.000 inwoners, maar in de hoofdstad zijn dat er bijna twee keer zoveel met 2083. Limburg Zuid, koploper in de laatste golf in december, meldt nu juist de minste besmettingen.