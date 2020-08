Moeizame zege voor Andy Murray bij zijn eerste wedstrijd in 2020

Andy Murray is doorgedrongen tot de tweede ronde van het masterstoernooi in New York. In zijn eerste officiële partij in negen maanden won de Schot met 7-6 (6), 3-6, 6-1 van de Amerikaan Frances Tiafoe.

Door de coronapandemie was er sinds eind februari niet meer getennist op de ATP-tour. Dit toernooi zou in Cincinnati worden gehouden, maar werd voor één keer verplaatst naar het complex van de US Open, die volgende week beginnen.

Tweevoudig toernooiwinnaar Murray moest hard werken voor de zege. De Schot oogde verre van fit, liep constant te foeteren maar versloeg Tiafoe op karakter en omdat zijn service in de derde set eindelijk wat beter ging lopen.