Jan Paternotte wordt fractievoorzitter D66 in Tweede Kamer

Jan Paternotte wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij is door de D66-Kamerleden unaniem gekozen, nu zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jetten in het kabinet is benoemd. Paternotte (37) is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer.

Hij was eerder fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaken. Rond zijn 20e was hij voorzitter van de jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten.

In de Tweede Kamer is Paternotte woordvoerder hoger onderwijs en corona. Hij is voorstander van het zogenoemde 2G-beleid, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of recent genezen zijn, worden toegelaten tot onder meer de horeca. Hij noemde dat in november als mogelijke "noodgreep".

Trots op coalitieakkoord

Paternotte noemde het na de fractievergadering van D66 vanmorgen "heel eervol" dat hij het gezicht wordt van de op een na grootste fractie in de Tweede Kamer. Hij is trots op het coalitieakkoord dat zijn partij, VVD, CDA en ChristenUnie hebben gesloten. "Wat u van mij mag verwachten is dat ik het kabinet ga aanjagen om tempo te maken bij het uitvoeren van de plannen."

De D66'er reageert ook op het sociale klimaat. Hij is zelf een paar keer 'kop van jut' geweest op Twitter en waarschuwt "dat we dat nooit normaal moeten gaan maken". "Dat is ook waarom ik vind dat we echt een streep moeten trekken als in de Tweede Kamer complottheorieën worden geuit of als er bedreigingen worden geuit, ook naar een collega van mij. Dat kan betekenen dat mensen geïnspireerd worden om met een fakkel bij mensen voor de deur te staan."

VVD-fractievoorzitter

Bij de VVD blijft Sophie Hermans de Tweede Kamerfractie leiden. Zij was tijdens de formatie de secondant van partijleider Mark Rutte.