Jan Paternotte, nieuwe fractieleider D66, wil met open vizier aan de slag

Van de vier fractievoorzitters van de coalitie is hij de enige die niet meedeed aan de onderhandelingen over het regeerakkoord. Hij denkt dat dat "misschien een voordeel" is. "Ik ben in ieder geval van plan om de debatten met open vizier in te gaan. Dat is volgens mij ook wat Nederland graag wil zien", zegt hij met een verwijzing naar de gewenste nieuwe bestuurscultuur.

Hij noemde het na de fractievergadering van D66 vanmorgen "enorm eervol" dat hij het gezicht wordt van de op een na grootste fractie in de Tweede Kamer. Hij is trots op het coalitieakkoord dat zijn partij, VVD, CDA en ChristenUnie hebben gesloten. "Wat u van mij mag verwachten is dat ik het kabinet ga aanjagen om tempo te maken bij het uitvoeren van de plannen."

Jan Paternotte wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij is door de D66-Kamerleden unaniem gekozen, nadat zowel partijleider Kaag als vice-fractievoorzitter Jetten in het kabinet is benoemd. Paternotte (37) is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer is Paternotte woordvoerder hoger onderwijs en corona. Hij is voorstander van het zogenoemde 2G-beleid, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of recent genezen zijn, worden toegelaten tot onder meer de horeca. Hij noemde dat in november een mogelijke "noodgreep".

Paternotte was eerder voorzitter van de toen veertienkoppige D66-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaake. Rond zijn 20e was hij voorzitter van de jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten.

Paternotte zegt dat D66 niet in zijn eentje een nieuwe bestuurscultuur kan creëren. "Ik denk dat we daar meer partijen voor nodig hebben. Want als ik de afgelopen jaren naar de debatten keek, leek het soms wel of de coalitiepartijen alles heel goed vonden en de oppositiepartijen het gevoel hadden alsof we in een verschrikkelijk land leven. Wat volgens mij echt niet zo is."

Hij wil daar iets aan gaan doen door "echt te luisteren" en te kijken hoe hij verbindingen kan leggen met andere fracties in de Tweede Kamer. Paternotte wil voorkomen "dat we alleen maar in loopgraven tegenover elkaar staan".