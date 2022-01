Missie volbracht, buitenlandse troepen vertrekken weer, zegt Kazachse president

De buitenlandse militairen die vorige week in Kazachstan aankwamen, vertrekken weer. Ze hebben hun opdracht om de stabiliteit te herstellen volbracht, zegt president Tokajev. De terugtrekking begint over twee dagen en moet in tien dagen zijn afgerond.

Vorige week braken in Kazachstan hevige onlusten uit. Demonstranten vielen overheidsgebouwen aan en leverden slag met de oproerpolitie. Daarbij zouden 164 doden zijn gevallen. Het aantal arrestanten zou inmiddels opgelopen zijn tot 10.000.

President Tokajev zei dat het een poging tot staatsgreep was, waar in het buitenland getrainde islamisten bij betrokken waren. Hij riep de hulp in van de CSTO, een door Rusland geleid militair bondgenootschap van voormalige Sovjetlanden. Zo'n 2000 militairen werden ingezet voor de beveiliging van strategische locaties zoals vliegvelden.

Machtsstrijd

Volgens analisten is er ook een machtsstrijd binnen de elite gaande. Tokajev zou de hulp van de CSTO hebben ingeroepen, omdat hij zijn eigen veiligheidsapparaat niet vertrouwde.

Het hoofd van de inlichtingendienst NSC, Karim Masimov, werd ontslagen en opgepakt wegens hoogverraad. Omdat hij het gevaar niet tijdig heeft gesignaleerd en omdat hij tijdens de onlusten niet goed heeft ingegrepen, verklaarde Tokajev vandaag in het parlement.

Dit zijn beelden van de onrust vorige week: