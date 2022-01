Overname in game-industrie: scheiding hardcore en mobiele games blijft

Mobiele games zijn al jaren het snelstgroeiende deel van de game-industrie en dat is precies de reden dat Take-Two Interactive voor 11,2 miljard euro mobielegame-maker Zynga overneemt. Mobiele games maken intussen meer dan de helft van de markt uit, die vorig jaar 90 miljard dollar bedroeg, zegt gamejournalist Len Maessen in het NOS Radio 1 Journaal.

Take-Two liep volgens Maessen een beetje achter omdat andere producenten als Activision Blizzard en E.A. al eerder mobiele game-makers overnamen. Het bedrijf wil met de overname vooral doorgroeien, kosten besparen en de doelgroep verbreden.

Take-Two is de maker van populaire games als Grand Theft Auto die je thuis op een pc of console speelt. Zynga daarentegen maakt spelletjes voor je telefoon, die je bijvoorbeeld even tussendoor speelt in de trein.

Geen trend

De vraag is of Nederlandse gamemakers nu ook de druk voelen om zich op die opkomende markt te richten. De relatief kleine gamemaker Ronimo Games uit Utrecht zegt vooralsnog van niet. Het bedrijf wil ook niet te snel groeien, om zo de passie die de makers nu hebben te kunnen vasthouden.

Volgens eigenaar Olivier Thijssen blijven de mobiele games toch een beetje een vluchtige ervaring: "Waar wij vooral goed in zijn, is de wat dikkere game-ervaring, waar mensen iets meer van hun tijd insteken en waar je ook echt voor wil gaan zitten."

Len Maessen erkent dat die spellen voor de hardcore gamers zijn en dat die voor anderen een hogere drempel hebben. Er zijn een hele hoop mensen die niet die drempel over willen en op die groep speelt het mobiele segment in. De game-industrie ziet het volgens Maessen dus vooral als een uitbreiding om games te maken voor iedereen.