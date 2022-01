Achtvoudig Turks international Çalik (27) komt om het leven bij verkeersongeval

Turks international Ahmet Çalik is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De centrale verdediger (27) was tevens basisspeler bij Konyaspor, dat tweede staat in de Süper Lig.

Çalik doorliep alle jeugdselecties van zijn land en werd negentien keer opgeroepen voor de nationale ploeg. Acht keer kwam hij daadwerkelijk in actie. Çalik maakte deel uit van de Turkse ploeg tijdens het EK 2016, maar kwam dat toernooi niet aan spelen toe. Een jaar later maakte hij een miljoenentransfer naar Galatasaray.

De Turkse voetbalwereld reageert geschokt op het overlijden van de speler, die ook nog voor Gençlerbirligi actief was. "We zijn diep bedroefd door het verlies van onze voetballer Ahmet Çalik, die sinds de eerste dag dat hij bij Konyaspor was de harten van onze fans en stad had veroverd", meldt zijn laatste club.