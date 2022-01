De uitzending van 11 januari

Ploumen, Omtzigt en Eerdmans over plannen nieuwe kabinet

Imme Dros en Harrie Geelen over de kracht van kinderliteratuur

Vanavond deel 1 in een serie over zes internationaal toonaangevende kinderboekenschrijvers tussen 83-93 jaar. De auteurs zijn overladen met prijzen, in vele landen vertaald en er groeiden drie generaties kinderen op met hun klassiekers. Pensioen bestaat niet voor hen. Wat betekent schrijven anno 2022 voor Imme Dros en Harrie Geelen?