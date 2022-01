Focus Van de Zandschulp kan op Australian Open, na slordig optreden in Adelaide

Botic van de Zandschulp kan zich volledig richten op de Australian Open. In het laatste voorbereidingstoernooi op de eerste grand slam van het jaar werd de Veenendaler al in de eerste ronde uitgeschakeld door Márton Fucsovics (3-6, 6-7).

Waar de beste Nederlandse tennisser van dit moment vorige week in Melbourne werd uitgeschakeld na een heroïsch gevecht tegen Grigor Dimitrov, ging hij in Adelaide ten onder aan zijn eigen slordigheden tegen de nummer 38 van de wereld.

Kansen om de wedstrijd te kantelen na de verloren eerste set, na een break in de achtste game, waren er genoeg. In het tweede bedrijf repareerde Van de Zandschulp de schade wel, maar in de tiebreak wist hij mede door een flinke afzwaaier niet verder afstand te nemen dan een minibreak. Fucsovics knokte zich terug en had mazzel dat de bal bij 4-4 precies binnen de lijnen viel, waarna hij de partij op eigen service besliste.

Bijna honderd plekken winst

Van de Zandschulp (ATP-56) staat bijna honderd plaatsen hoger dan een jaar geleden, toen hij als qualifier voor het eerst doordrong tot het hoofdschema van een grandslamtoernooi.

Omdat hij toen in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Carlos Alcaraz, heeft hij geen punten te verdedigen in Melbourne en zou hij volgende week de mondiale topvijftig kunnen bereiken.