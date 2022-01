Einde carrière voor Uchimura (33), beschouwd als de beste turner aller tijden

Afgelopen najaar werd hij zesde op de rekstok tijdens het WK in zijn geboortestad Kakyushu, de laatste leer dat Uchimura in actie kwam. "Dit is mijn geboorteplaats. Ik kon de warmte van de toeschouwers voelen. Het voelde alsof ze de hele tijd op me hadden gewacht. Het gevoel had ik nooit eerder meegemaakt."

Uchimura won in 2012 en 2016 olympisch goud op de meerkamp en zes jaar geleden maakte hij ook deel uit van het Japanse team dat in Rio de Janeiro de landenwedstrijd won. Hij kreeg ook viermaal olympisch zilver en zes keer WK-zilver omgehangen.

Tien jaar wereldtop

Tien jaar lang was Uchimura de absolute wereldtop, al moest hij op de WK's van 2013, 2014 en 2018 zijn meerdere erkennen in Zonderland. Uchimura moest toen genoegen nemen met respectievelijk brons en twee keer zilver.

De laatste jaren kampte 'King Kohei' steeds vaker met fysieke problemen. Zijn management bracht nu het nieuws naar buiten dat hij per direct stopt, vrijdag licht de turner zelf zijn beslissing toe op een persconferentie.