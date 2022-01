CPB: financiële lasten voor toekomstige generaties nemen flink toe

De kabinetsplannen leiden tot een verslechtering van de overheidsfinanciën en vergroten de financiële lasten voor toekomstige generaties fors. Dat blijkt uit de doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau (CPB).

Het is een inschatting van de effecten, zegt het CPB erbij, omdat veel maatregelen nog niet zijn uitgewerkt. Daardoor kunnen de effecten uiteindelijk toch anders uitvallen.

In de CPB-verwachting neemt de staatsschuld toe tot 56 procent van het bbp in 2025. Het CPB waarschuwt dat de staatsschuld op de zeer lange termijn enorm kan oplopen als er niks verandert, tot mogelijk 92 procent van het bbp in 2060, want het planbureau houdt er rekening mee dat sommige uitgaven die volgens het kabinet tijdelijk zijn, mogelijk toch structureel zijn.

De economie groeit wel wat harder door de plannen: met gemiddeld een half procentpunt per jaar.