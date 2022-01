'Uit vrees voor spionage geen eigen telefoons mee naar Winterspelen'

Nederlandse sporters die eind deze maand afreizen naar China voor de Olympische Winterspelen moeten hun eigen telefoon en laptop thuislaten, schrijft de Volkskrant. Dat gebeurt uit angst voor spionage in China, "surveillance", schrijft de krant.

Het zou gaan om een dringend advies van sportkoepel NOC*NSF. Technisch directeur Maurits Hendriks bevestigt in de krant dat de sportkoepel verschillende maatregelen treft, maar welke dat zijn, wil hij vanwege de veiligheid van de sporters niet zeggen. Ook tegenover de NOS wil NOC*NSF niets kwijt over de genomen veiligheidsmaatregelen.

'Schone apparaten'

Gevreesd wordt dat China data op de apparaten zal achterhalen, zoals medische gegevens, trainingsschema's, foto's en contacten. Daarom neemt de staf 'schone' apparaten mee die de sporters kunnen gebruiken.

Australische veiligheidsexperts waarschuwden vorige maand al dat atleten die naar Peking gaan rekening moeten houden met omvangrijke Chinese spionage. Oud-olympisch schaatskampioen Bob de Jong werkte van 2018 tot 2020 in China. Hij begrijpt de voorzichtigheid van de Nederlanders in Peking. "Ze gaan zeker weten de boel bespieden", zegt De Jong in de Volkskrant.