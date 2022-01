Wekdienst 11/1: Doorrekening coalitieakkoord • Jongeren mogen langer buiten sporten bij vereniging

Goedemorgen! Het Centraal Planbureau presenteert vandaag de doorrekening van het coalitieakkoord van Rutte IV. En jongeren mogen weer buiten sporten tot 20.00 uur.

De dag begint met op veel plaatsen mist en temperaturen rond het vriespunt. Later meer zon en in de avond kan er in het noorden en westen wat regen vallen. Het wordt maximaal 5 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Centraal Planbureau (CPB) komt vandaag met een doorrekening van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Dan wordt duidelijk wat de globale gevolgen van de kabinetsplannen voor de economie zijn.

Jongeren tot en met 17 jaar mogen vanaf vandaag weer langer buiten sporten bij een vereniging. De coronamaatregelen zijn iets versoepeld. Eerst mocht er tot 17.00 uur buiten getraind worden, nu is dat weer tot 20.00 uur.

In Leeuwarden staat een man terecht die statiegeldbonnen zou hebben vervalst en daarmee bij verschillende filialen van Albert Heijn boodschappen heeft gekocht. Het gaat om een bedrag van bijna 10.000 euro.

Wat heb je gemist? De inflatie over 2021 komt uit op 2,7 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2003. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Vooral in december liepen de prijzen hard op, met 5,7 procent, met name doordat energie bijna 75 procent duurder is geworden. Het inflatiecijfer betekent dat de huren dit jaar veel harder mogen stijgen. Huurbazen mogen de huren namelijk aanpassen op basis van het inflatiecijfer. In 2021 stegen de huren gemiddeld met 0,8 procent toen er een jaar ervoor sprake was van een inflatie van 1,4 procent.

Ander nieuws uit de nacht: Voorzitter van Europees Parlement David Sassoli (65) overleden: De Italiaan lag sinds eind vorige maand in het ziekenhuis vanwege een ernstige afwijking aan zijn immuunsysteem.

Subsidiepot voor aardbevingsgebied Groningen binnen dag leeg na stormloop: Het is daardoor niet meer mogelijk nog een subsidieaanvraag in te dienen.

'Bersiap' niet gebruikt in Indonesië-tentoonstelling Rijksmuseum: Bij de aanstaande tentoonstelling in het Rijksmuseum over de Indonesische onafhankelijkheidsperiode wordt de historische term 'bersiap' niet gebruikt. Volgens de gastcurator gaat dat in Nederland altijd samen met de opvoering van "primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden".

En dan nog even dit: Buschauffeurs van vervoersbedrijf Keolis kunnen een thermobroek krijgen, vanwege de aanhoudende problemen met de verwarming in sommige elektrische bussen. Dat blijkt uit een interne mail van Keolis, die in handen is van RTV Oost. Er wordt ook gewerkt aan een langetermijnoplossing, maar die laat nog even op zich wachten. "Denk nou niet meteen dat dit een zoethoudertje is, maar zie het als een warmhoudertje voor de koudere dagen die vast nog wel komen, de kou is immers nog niet uit de lucht", schrijft concessiemanager Martin Bos in de brief.