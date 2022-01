Verdachten van auto-inbraak crashen bij politieachtervolging

Bij een politieachtervolging zijn drie verdachten van een auto-inbraak gecrasht. De politie schrijft op Twitter dat het drietal met onbekend letsel naar het ziekenhuis is gebracht.

De personen werden op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak in het Brabantse Uden. Vervolgens vluchtten ze weg in hun auto, die volgens de politie mogelijk gestolen was.

Agenten zetten de achtervolging in, waarna het misging toen ze de A50 verlieten bij Veghel. Volgens de politie verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste hij tegen een boom. Een politieauto kon de gecrashte auto ternauwernood ontwijken.