Tweede raketlancering Noord-Korea binnen week

Noord-Korea heeft voor de tweede keer binnen een week een raket afgevuurd. Zowel de Zuid-Koreaanse als Japanse autoriteiten melden de raket te hebben waargenomen.

Om wat voor raket het ging, is niet duidelijk. Zuid-Korea en ook de VS onderzoeken de lancering.

VN-Veiligheidsraad

De Japanse premier Kishida noemde in een reactie het "buitengewoon betreurenswaardig". Vooral omdat gisteren nog de VN-Veiligheidsraad zich heeft gebogen over de Noord-Koreaanse rakettesten.

Onder meer de VS riep voor die bijeenkomst Noord-Korea op te stoppen met het de nucleaire programma's en rakettesten. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, zei in een verklaring dat de acties van Noord-Korea het risico op "fouten en escalatie" vergroten en zo de stabiliteit in de regio bedreigen.

Hypersonische raket

Bij de vorige rakettest, afgelopen woensdag, zei Noord-Korea met succes een hypersonische raket te hebben gelanceerd. De raket zou een afstand van 700 kilometer hebben afgelegd en feilloos op zijn doel in de Japanse Zee zijn af gevlogen.

Zuid-Korea betwijfelde vrijdag de claims van Noord-Korea over de geavanceerde raket, die met snelheden van vijf keer het geluid (6200 kilometer per uur) op hun doel kunnen afgaan.