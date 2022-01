Tennisbond ATP: 'Laatste dagen schadelijk voor Djokovic, maak regels duidelijker'

Tennisbond ATP heeft voor het eerst van zich laten horen sinds Novak Djokovic voet op Australische bodem heeft gezet. De organisatie vindt dat de regels en de communicatie met betrekking tot reizen duidelijker moeten worden.

Djokovic zat van donderdag tot en met zondag noodgedwongen in een detentiehotel in Melbourne, omdat de Australische overheid zijn medische vrijstelling had afgekeurd en daarop zijn visum introk.

De tennisser, die niet gevaccineerd is, ging naar de rechter en werd maandag na een hoorzitting in het gelijkgesteld. "Alle gebeurtenissen in aanloop naar de hoorzitting zijn op alle fronten schadelijk geweest, inclusief het welzijn van Novak en zijn voorbereiding op de Australian Open", zegt de ATP in een verklaring.

"De ATP respecteert alle ontberingen die de Australische burgers hebben moeten doormaken vanwege het coronavirus en het strenge immigratiebeleid dat is vastgesteld."