Primeur: mens krijgt hart van genetisch gemodificeerd varken

In de Verenigde Staten hebben artsen voor het eerst het hart van een genetisch gemodificeerd varken in een mens geplaatst.

De experimentele operatie in een ziekenhuis in Maryland werd verricht om het leven van de 57-jarige David Bennett te redden, die kampte met een levensbedreigende hartaandoening. De operatie was op 7 januari. Het is nog te vroeg om te zeggen of het succesvol is verlopen, maar de man voelt zich goed, zeggen de artsen tegen The New York Times.

"Het hart werkt en het ziet er normaal uit. We zijn opgewonden, maar we weten niet wat morgen ons brengt, want dit heeft niemand ooit nog gedaan", zegt een van de betrokken artsen, Bartley Griffith.

De man zou overlijden als de transplantatie niet zou worden uitgevoerd. "Ik wil leven", zei de man volgens de krant een dag voor de operatie. "Ik weet dat het een stap in het onbekende is, maar het was mijn laatste keuze."

'Eindeloze toevoer organen'

Experts hopen dat de medische primeur deuren opent voor orgaantransplantaties in de toekomst. "Als dit gaat werken, betekent het een eindeloze toevoer van organen voor patiënten", zegt de directeur van het transplantatieprogramma van het ziekenhuis tegen persbureau AP.

De directeur van een Amerikaanse transplantatieorganisatie tempert de verwachtingen wel: "Deze gebeurtenissen kunnen gigantisch opgeblazen worden, maar het is belangrijk om het perspectief te behouden. Het kost heel veel tijd om dit soort operaties op grote schaal uit te kunnen voeren."

Vorig jaar is voor het eerst een varkensnier in een mens geplaatst. De persoon die het orgaan ontving was een hersendode patiënt met nierfalen. De geplaatste nier was, net zoals het hart, genetisch gemanipuleerd. Daardoor zijn de genen van het orgaan zo veranderd dat het orgaan niet direct wordt afgestoten door het lichaam.