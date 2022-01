Man United naar vierde ronde FA Cup, maar mag niet klagen na zege op Villa

Manchester United heeft zich als laatste club bij de laatste 32 gevoegd van de FA Cup. De Red Devils moesten op Old Trafford aan de bak om de 1-0 winst tegen Aston Villa over de streep te trekken. United treft in de vierde ronde Middlesbrough en speelt dan opnieuw een thuisduel.

Het wisselvallig presterende United (twee zeges in de laatste vijf wedstrijden) begon de wedstrijd onder anderen zonder Cristiano Ronaldo, die volgens interim-trainer Ralf Rangnick last heeft van lichte spierklachten.

Scott McTominay liet de immer volle thuishaven van United na acht minuten al juichen toen hij een voorzet van de Braziliaanse middenvelder Fred uitstekend binnenkopte.

Ollie Watkins verzuimde daarna om de 1-1 voor Aston Villa te maken na een prachtige actie: hij stuurde eerst met een mooie beweging Victor Lindelof het bos in, om vervolgens de bal op de lat te schieten.