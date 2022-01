Subsidiepot voor aardbevingsgebied Groningen binnen dag leeg na stormloop

De pot waaruit huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen een subsidie van 10.000 euro konden krijgen, is binnen een dag leeg. Dat meldt het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het is daardoor niet meer mogelijk nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Gisteren voorspelde het SNN al dat het subsidieplafond mogelijk snel bereikt zou worden. Het was sinds 09.00 uur gisterochtend mogelijk om (digitaal) in de wachtrij te staan voor de aanvragen; het liep de hele dag storm.

SNN voorspelde die stormloop al, maar de aanvragen liepen nog sneller dan verwacht. Daardoor is de kans groot dat mensen achter het net hebben gevist.

Voor de subsidie was in eerste instantie een budget beschikbaar van ruim 220 miljoen euro: dat betekende dus dat ruim 22.000 huishoudens 10.000 euro konden krijgen. In totaal heeft het SNN een budget van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld, meldt het samenwerkingsverband op de eigen site, omdat een latere derde subsidie ronde is samengevoegd met de tweede ronde. Dat komt dus neer op in totaal 30.000 huishoudens. Het gehele budget is nu op.

Het SNN benadrukt dat de hoogte van het budget wordt bepaald door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dat de inhoudelijke keuzes zijn gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kwaliteit verbeteren

De subsidie is bedoeld om de kwaliteit van de woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren. De aanvragers kunnen het geld gebruiken om achterstallig onderhoud te verrichten, de woning te verduurzamen of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld ook het aanschaffen van zonnepanelen of het verbouwen van de badkamer zijn.

Niet iedereen met aardbevingsschade kan aanspraak maken op deze subsidie. Voorwaarde is dat het huis niet valt onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen en dat het in het aangewezen postcodegebied staat. Ook 123 Drentse huishoudens vallen in het postcodegebied.

'Kijken of meer geld nodig is'

Staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw en Groningen liet gisteren weten te gaan kijken of er meer geld nodig is voor de subsidieregeling. "Er is een budget en dat kan uitgeput raken", zei de kersverse staatssecretaris na de eerste ministerraad van Rutte IV. "Wat ik wel kan doen is dat ik er eens goed naar kijk of ik daar nog iets aan kan doen, als het budget dreigt overschreden te worden."

Volgens Vijlbrief is het niet zo gek dat er een plafond is. "Het geld moet ook opgebracht worden. Maar ik ga ervoor staan. Ik ga ze helpen, laat dat een goed teken voor de Groningers zijn."

De staatssecretaris zei verder dat hij met zijn Duitse ambtsgenoot gaat overleggen over de levering van Gronings gas aan Duitsland. Nederland is dat contractueel verplicht, maar het betekent wel dat de gaskraan in Groningen voorlopig alleen maar verder opengaat in plaats van dicht. Vijlbrief wil tot april de tijd nemen om met een oplossing te komen.