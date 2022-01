Keolis geeft thermobroeken aan chauffeurs in bussen vanwege kou

Buschauffeurs van vervoersbedrijf Keolis kunnen een thermobroek krijgen, vanwege de aanhoudende problemen met de verwarming in sommige elektrische bussen. Dat blijkt uit een interne mail van Keolis, die in handen is van RTV Oost.

Er wordt ook gewerkt aan een langetermijnoplossing, maar die laat nog even op zich wachten.

"Denk nou niet meteen dat dit een zoethoudertje is, maar zie het als een warmhoudertje voor de koudere dagen die vast nog wel komen, de kou is immers nog niet uit de lucht", schrijft concessiemanager Martin Bos in de brief.

Al langer problemen

Er zijn al langer problemen met de ruim 250 elektrische bussen die Keolis ruim een jaar geleden in gebruik nam. Al vanaf het begin doet de verwarming het in een aantal bussen niet goed. De bussen gingen eerder al door een speciale 'reparatiestraat'.

Volgens een woordvoerder is een groot deel van de problemen opgelost. "Maar in een paar bussen werkt de verwarming nog niet optimaal of komt er veel tocht door de kieren. We willen niet dat onze chauffeurs letterlijk en figuurlijk in de kou staan, dus komen we ze tegemoet door ze een thermobroek aan te bieden."

Nieuwe bussen

Vanwege de aanhoudende problemen gaat bouwer BYD de bussen opnieuw opleveren. Donderdag worden de eerste twee bussen opgeleverd. Die worden samen met buschauffeurs beoordeeld.

"Als de bussen naar tevredenheid zijn, worden alle overige bussen zo snel mogelijk volgens deze manier aangepast", schrijft de woordvoerder. "Tot die tijd kijken we wat wij zelf kunnen doen om het rijcomfort te verhogen, zoals de thermobroek."

Chauffeurs die een thermobroek willen, kunnen dat aangeven bij hun leidinggevende.