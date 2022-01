Haarlem gaat veiligheid fietspad onderzoeken na dood jongen

De gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar de veiligheid van een fietspad waar vorige week een 17-jarige jongen 's nachts in het water belandde en verdronk. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten aan NH Nieuws.

De 17-jarige Sam Hooftman fietste in de nacht van woensdag op donderdag over het fietspad langs het water van de Leidsevaart. Zijn lichaam werd vrijdag in de loop van de dag in het water gevonden.

De gemeente moet nog wel wachten op resultaten van onderzoek van de politie. "Het gaat even duren voordat we weten wat er aan de hand is en hoe het zover heeft kunnen komen. Als we die puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen, kunnen we bepalen of er aanleiding is om iets te doen aan de fietsveiligheid van dat gebied. En als blijkt dat die er is, gaan we ermee aan de slag."

Voorzitter van de Fietsersbond Regio Haarlem René Rood zegt dat het stuk langs de Leidsevaart voor veel fietsers onveilig aanvoelt. "Maar dat is het in principe niet", zegt hij.

Fietspad verbreden, rijbaan versmallen

"Gevoelsmatig wordt het als een gevaarlijke route ervaren omdat het een smal pad is. Je wordt naar de zijkant gedrukt als er fietsers voorbijkomen. Maar als je niets geks doet, dan is het een veilig pad. Een oplossing zou kunnen zijn om het fietspad te verbreden en de rijbaan iets te versmallen."

Burgemeester Jos Wienen heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van Sam. "We leven intens mee met de familie, vrienden en andere nabestaanden. We wensen hen heel veel sterkte in het dragen van dit grote verlies."

Een petitie voor hekjes langs de Leidsevaart die zaterdagavond door een buurtgenoot werd gestart, is inmiddels meer dan 23.000 keer ondertekend.