Galatasaray ontslaat trainer en clubicoon Terim in diens vierde termijn

Galatasaray heeft coach Fatih Terim ontslagen. De 68-jarige trainer, die in Turkije als een legende wordt beschouwd, was aan zijn vierde termijn bij de Turkse topclub bezig.

De clubleiding hoopt met een nieuwe trainer de slechte prestaties van de ploeg van Patrick van Aanholt en Ryan Babel te doorbreken. Galatasaray staat momenteel op een teleurstellende twaalfde plaats.

Overigens presteerde Terim en Galatasaray Europees wel naar behoren. Na de uitschakeling tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League, lukte het de club wel om te overwinteren in de Europa League.

Successen

Terim werd acht keer landskampioen met Galatasaray en leidde de club in 2000 naar de eindzege in de UEFA Cup. Hij had ook succes als bondscoach van Turkije, het land dat hij drie keer onder zijn hoede had. Terim haalde in 2008 met Turkije de halve finales van het Europees kampioenschap.