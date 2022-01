Wolff keert terug als bondscoach van de baansprinters

Hij haalde met zijn renners maar liefst 26 internationale titels, waaronder drie olympische. "Ik vind het een eer het werk van Hugo voort te zetten", zegt Wolff over zijn terugkeer. "Het is een uitdaging met deze groep toe te werken naar de Spelen van Parijs in 2024."

De KNWU had in september dan ook meer dan genoeg redenen om zijn contract te verlengen tot de volgende Spelen. Haak liet echter weten zich niet meer volledig in te kunnen zetten in zijn rol als bondscoach. "Op het niveau waarop wij presteren kun je niet twijfelen aan of je er honderd procent in staat of niet", zei hij bij zijn vertrek.

De eerste test voor de teruggekeerde Wolff volgt in augustus, als de baanwielrenners op het EK in München actief zullen zijn.