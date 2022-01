Maker van Grand Theft Auto neemt bedrijf achter Farmville over

Een grote deal in de gamewereld: Take-Two Interactive, de eigenaar van populaire games als Grand Theft Auto, Red Dead Redemption en Bioshock neemt concurrent Zynga over voor 12,7 miljard dollar (11,2 miljard euro). Zynga is de eigenaar van games als Farmville, CSR Racing en Empires & Puzzles.

Door de overname wordt Take-Two een van de grootste gamebedrijven ter wereld. Take-Two is nu vooral nog groot in games voor pc's en consoles zoals de Playstation en Xbox. Zynga is juist groot in games voor smartphones. Mobiele games zijn de grootste groeimarkt binnen de industrie, maar zijn nu nog maar goed voor zo'n 12 procent van de omzet bij Take-Two. Na de overname moet dat meer dan 50 procent worden.

Door het combineren van de twee bedrijven moet er jaarlijks zo'n 100 miljoen dollar (88,5 miljoen euro) aan kosten worden bespaard. Het plan is dat er samen met Zynga nieuwe mobiele versies worden ontwikkeld van consolegames van Take-Two. Het bedrijf heeft zo'n 6500 werknemers, Zynga bijna 3000.

Take-Two trekt flink de portemonnee voor de overname. De aandeelhouders van Zynga krijgen voor hun aandelen namelijk 64 procent boven op de prijs van afgelopen vrijdag uitbetaald.