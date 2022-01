Weer blijkt een brug te laag voor superjacht, deze keer in Heusden

Vanwege de hoge waterstand afgelopen weekend kon het schip niet onder de Hedelsebrug doorvaren. De Galactica keerde toen om en ging voor anker in de afgraving Koornwaard bij Gewande om daar te wachten tot de waterstand zou zakken.

Het superjacht uit Oss dat zaterdag te hoog bleek voor de Hedelsebrug is er vanmorgen alsnog onderdoor gevaren. Maar nu blijkt ook de Heusdensebrug in Heusden te laag.

Nadat het schip die brug was gepasseerd, liep het schip rond elf uur opnieuw tegen problemen aan bij Heusden. Wat er nu met het schip gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Afbouwen in Harlingen

De Galactica is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een zeven meter lang zwembad aan boord. Het jacht is op weg naar Harlingen om daar te worden afgebouwd.

In april gaat de Galactica naar de nieuwe eigenaar, die hier honderd miljoen euro voor betaald heeft. Wie die nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt.