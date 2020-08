Debuterende Botman speelt met Lille eerste wedstrijd gelijk

Sven Botman heeft zijn debuut gemaakt in de Ligue 1. De Nederlandse verdediger stond in de basis bij Lille in de thuiswedstrijd tegen Rennes (1-1) en maakte de negentig minuten vol.

De bezoekers moesten na ruim een halfuur spelen al verder met tien man. Sacha Boey kreeg direct rood na gevaarlijk spel. Lille profiteerde daar optimaal van en kwam nog voor rust op voorsprong. Xeka rondde een dieptepass van José Fonte feilloos af.

Niet veel later trok scheidsrechter Clément Turpin de tweede rode kaart van de wedstrijd. Lille-verdediger Reinildo Mandavo zette naar de mening van Turpin een te harde tackle in en moest het veld verlaten.

Net als het aantal spelers op het veld werd ook de stand weer gelijkgetrokken. Rennes-aanvoerder Damien Da Silva gleed uit een corner de 1-1 binnen.

Acht miljoen

Botman maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Lille. De Noord-Franse club moest wel diep in de buidel tasten voor de centrale verdediger, die nog geen enkel eredivisieduel voor Ajax speelde. Lille betaalde acht miljoen aan de Amsterdammers, waarna Botman een contract voor vijf seizoenen tekende.

Afgelopen seizoen kwam de 20-jarige Botman op huurbasis uit voor sc Heerenveen, waar hij zich snel in de kijker speelde. Hij speelde in totaal dertig wedstrijden voor de Friezen en scoorde daarin twee keer. Vier keer leverde de verdediger een assist af.